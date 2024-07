Trentino, “orso insegue ciclista a Vallelaghi”: ecco cosa sappiamo

Vallelaghi (Trento), 17 luglio 2024 – Ciclista inseguito da un orso questa mattina a Vallelaghi, in Trentino. L’episodio viene riferito dalla Provincia in un comunicato, il giorno dopo il ferimento del turista francese che è finito all’ospedale dopo essere stato attaccato nella vicina Dro.

Orso insegue ciclista a Vallelaghi, in Trentino: episodio denunciato dalla Provincia

L’episodio di oggi risale alle 11.30. Il biker è stato inseguito da un orso mentre percorreva un sentiero in località Ciago, nella frazione di Vezzano, comune di Vallelaghi. L’uomo, rincorso per qualche decina di metri dal plantigrado, è fuggito allontanandosi dall’animale. Sul posto è poi intervenuta la forestale.

“Ricorso al Tar contro l’ordinanza di abbattimento di Fugatti”

E scoppia la polemica per l’ordinanza di abbattimento della Provincia di Trento per l’orso (probabilmente un’orsa) che ha ferito il turista francese. “L’Oipa ha attivato il suo Ufficio legale che, in un probabile ricorso al Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento, rileverà tra l'altro come la legge provinciale “ammazzaorsi” sia oggetto di una procedura Pilot innanzi alla Commissione Europea e che potrebbe essere incostituzionale per violazione dell’articolo 9 della Carta costituzionale”, scrive Opia. ., che ieri mattina sui stava godendo la sua vacanza in Trentino con una corsa.

E annuncia la stessa cosa la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente di Michela Vittoria Brambilla.

Come sta il turista francese

Il runner intanto è sempre ricoverato al Santa Chiara di Trento. “L’operazione di sutura delle ferite riportate si è conclusa positivamente e per il turista, che sarà dimesso nei prossimi giorni dall’ospedale, è stata disposta una prognosi di venti giorni”, scrive la Provincia.