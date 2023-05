Orsa JJ4, ultime notizie sull’uccisione di Andrea Papi. Lollobrigida: se è innocente, c’è un killer in libertà

“La vicenda dell’orsa in Trentino dimostra che le attuali normative hanno appurato le criticità – ha dichiarato Lollobrigida -. Se non è stata JJ4, è stato un altro animale attualmente in libertà e potrebbe ripetersi quello che è successo”, “i nostri cittadini non devono rischiare se vanno a fare una passeggiata”.

“Servono numeri giusti”

Il ministro ha parlato oggi a Pisa a margine di un’iniziativa elettorale. “Quanto accaduto - ha spiegato - e il clamore mediatico che ne è scaturito non dove mettere in discussione la posizione per razionalizzare le diverse presenze nell’ecosistema. Devono sopravvivere tutte le diverse specie e perché possano convivere al meglio servono numero giusti. L’Ispra ci darà indicazioni su quali sono gli animali in eccesso in determinati territori e che mettono a rischio altre specie e la loro stessa sopravvivenza. Su questo bisogna riflettere sempre partendo da dati scientifici”.

Che cosa dicono le perizie degli animalisti

Nelle conclusioni delle due perizie di Leal i veterinari parlano di ragionevole certezza nel concludere che i segni escludano il coinvolgimento di un orso di sesso femminile, considerata la distanza tra i canini, compatibile invece con un maschio adulto.

Che cosa dice il test genetico

All’identificazione di JJ4 – che si era già resa responsabile di altri attacchi – si era arrivati invece grazie a un test genetico. Ora i successivi accertamenti dovranno stabilire qual è la verità.