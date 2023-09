Orsa F36, il Tar: “Stop all’abbattimento”. Leal: “Non è pericolosa, difendeva il cucciolo”

Trento, 11 settembre 2023 - Stop del Tar di Trento all'abbattimento dell'orsa 'F36' previsto da un decreto del governatore trentino Maurizio Fugatti. L'ordine è stato sospeso perché è stata accolta l'istanza cautelare proposta dalla Lega antivivisezionista (Leal).

Sull'orsa 'F36' pende l'accusa di un 'falso attacco' avvenuto lo scorso 30 luglio in località Mandrel ai danni di due escursionisti. Ed è sospettata di un’altra aggressione in località Dos del Gal a danno di altri due cacciatori il 6 agosto.

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento aveva affermato: "Io non accetterò mai che i trentini debbano cambiare il loro stile di vita perché a Roma c'è qualcuno che non capisce che qui c'è un problema di sicurezza pubblica", aggiungendo che "prima o poi questo mondo alla rovescia si girerà perché la vita di una persona vale più di quella di un animale".

I legali della Leal, Giada Bernardi e Rosaria Loprete: "Siamo soddisfatte per la sospensione dell'ordine di abbattimento dell'orsa ma non condividiamo la mancata sospensione dell'ordine di cattura, non essendo F36 un'orsa pericolosa". E hanno ribadito: "Il falso attacco che determina l'emissione del decreto, non era dettato dalla volontà dell'orsa di ledere ma alla difesa di sé stessa e del suo cucciolo da chi era entrato nel suo habitat". L'udienza è fissata per il prossimo 12 ottobre.