Orsa F36, Fugatti firma l’ordinanza di abbattimento

Trento, 8 settembre 2023 - A pochi giorni di distanza dall’uccisione dell’orsa Amarena in Abruzzo da parte di un residente della zona, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l'ordinanza di abbattimento dell'orsa F36, identificata dalle analisi genetiche come la responsabile dell'aggressione avvenuta lo scorso 30 luglio in località Mandrel ai danni di due giovani e del falso attacco a una coppia di escursionisti registrato, il successivo 6 agosto, in località Dos del Gal, nel Comune di Sella Giudicarie.

"Io non accetterò mai che i trentini debbano cambiare il loro stile di vita perché a Roma c'è qualcuno che non capisce che qui c'è un problema di sicurezza pubblica", ha affermato oggi il presidente della Provincia autonoma di Trento, aggiungendo che "prima o poi questo mondo alla rovescia si girerà perché la vita di una persona vale più di quella di un animale". "Oggi non è più un problema di convivenza tra uomo e grandi carnivori, ma di sicurezza pubblica per la vita delle persone che abitano in montagna - conclude - non è più un problema di tutela degli animali ma di sicurezza pubblica".