Donna uccisa a Frosinone: fermato il compagno

Frosinone, 3 maggio 2022 - Una donna di 36 anni è stata trovata morta oggi nella sua casa di Frosinone dopo che il compagno, 38 anni, è stato fermato mentre vagava seminudo sulla spiaggia di Sabaudia, in evidente stato confusionale. Dopo aver parlato con l'uomo e dopo aver ricevuto una segnalazione i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione della vittima e rinvenuto il cadavere. A quel punto per l'uomo è scattato il fermo: ora dovrà rispondere, se in grado, alle domande del procuratore di Frosinone Antonio Guerriero. Ancora da chiarire la dinamica dell'omicidio: sul corpo della donna ci sono ferite da arma da taglio. L'ipotesi è accoltellamento. Sul caso indagano i militari del comando provinciale di Latina diretti dal colonnello Lorenzo D'Aloia.

Tutto è nato da una segnalazione ai carabinieri. Qualcuno ha notato il 38enne che camminava seminudo vicino allo stabilimento Saporetti, a Torre Paula, a Sabaudia, e ha avvisato le forze dell'ordine. L'uomo era in stato confusionale, diceva frasi senza senso: i militari l'hanno portato in ospedale. A fatica sono risaliti alla sua identità e hanno messo in allerta i colleghi di Frosinone che dopo una soffiata sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere. Da 24 ore la donna non dava notizie di sé, come testimoniato dai parenti.

Gli inquirenti stanno passando al setaccio la vita dei due: dai primi accertamenti pare che tra i due la storia fosse al capolinea o che ci fosse una crisi in corso. L'ipotesi è che dopo averla accoltellata l'uomo abbia preso l'auto fuggendo a Sabaudia. Si cercano o anche le immagini delle telecamere della zona per carpire i movimenti dei due e chiarire come sia andata.