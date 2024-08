Amiloidosi, sintomi e diagnosi della malattia di Oliviero Toscani

Oliviero Toscani ha dichiarato di essere affetto da una malattia rara e per la quale non esiste ancora una cura, ovvero l’amiloidosi. Di cosa si tratta? In sostanza questa è una patologia che vede aggregati di proteine anomali depositarsi in diversi tessuti del corpo, andando quindi a danneggiare l’organo che colpiscono. Gli aggregati anomali di proteine possono quindi arrivare anche a bloccare gli organi che vengono presi di mira.

Esistono diverse forme di amiloidosi, due sono però le più comuni: quella legata a infiammazione cronica e quella nella quale si riscontrano depositi che derivano da frammenti delle immunoglobuline.

In tutti i casi, la diagnosi può essere difficile e la patologia può rimanere “sottotraccia” per diverso tempo. Tuttavia, possono esserci anche segnali fisici che dovrebbero far preoccupare, come l’ingrossamento della lingua o un particolare tipo di emorragie intorno agli occhi. Oppure ancora perdita di proteine dal rene, neuropatia periferica, scompenso cardiaco o malassorbimento intestinale con conseguente perdita di peso.

L’amiloidosi non ha una cura univoca. “L’approccio terapeutico è simile a quello utilizzato per il mieloma multiplo, anche se talune combinazioni di farmaci sono leggermente diverse - spiega l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma -. L’eleggibilità al trapianto autologo di cellule staminali è fortemente influenzata dal danno cardiaco. Recentemente, l’avvento di anticorpi monoclonali anti-CD38 (come il daratumumab) ha offerto nuove possibilità terapeutiche per questa complessa patologia”.