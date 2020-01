Città del Vaticano, 28 gennaio 2020 - Il nuovo Padre Nostro sarà ufficiale subito dopo Pasqua. La nuova versione italiana della preghiera universalmente più conosciuta e più recitata dai cristiani di tutto il mondo che la Cei - anche su sollecitazione di Papa Francesco in diverse catechesi - ha deciso di cambiare, nel punto in cui i fedeli finora invocano Dio a "non indurci in tentazione", per un più corretto "non abbandonarci alla tentazione", che ha prevalso sulle altre due ipotesi: "non lasciarci in tentazione" e "non abbandonarci nella tentazione".

E se ci sono voluti due mesi e mezzo per la sua approvazione ufficiale, dieci ne servono per la sua intriduzione nella messa. Come anticipa all'AdnKronos monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto e teologo fra i più influenti in Vaticano, a margine del Forum internazionale di Teologia in corso alla Pontificia Università Lateranense: "Il Messale con la nuova versione del Padre Nostro uscirà subito dopo Pasqua", che quest'anno 'cade' il 12 aprile, mentre "l'uso liturgico della preghiera modificata sarà introdotto a partire dalle messe del 29 novembre prima domenica di Avvento".

