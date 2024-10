Nubifragi in Sardegna e Liguria, due dispersi. Allerta alluvione a Torino: chiusi i Murazzi

L’ondata di maltempo ha lasciato il segno. Sardegna e Liguria le regioni che hanno pagato il prezzo più alto: due i dispersi, l’ultimo la notte scorsa a Monte Arcosu, l’oasi del Wwf che si estende in tre Comuni del sud Sardegna. Ma la situazione è critica anche in Piemonte, dove la pioggia degli ultimi giorni ha costretto il Comune di Torino a chiudere da ieri i Murazzi del Po. Va meglio in Emilia Romagna: l’allerta arancione rimane ma solo sulla pianura piacentino-parmense e costa ferrarese, per la piena del Po. Resta la preoccupazione per la grande frana delle Cà di Sotto, riattivata dal maltempo a San Benedetto Val di Sambro, nel Bolognese: "Situazioni complesse in divenire e purtroppo non prevedibili", avverte il sindaco Alessandro Santoni.