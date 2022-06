Norma Megardi, così è stata uccisa la prof trovata carbonizzata in auto

Alessandria, 26 giugno 2022- Norma Megardi sarebbe stata uccisa per ragioni economiche. Si chiarisce con il passare delle ore il movente del delitto che ha sconvolto Sale (Alessandria). L'ex professoressa di inglese, 74 anni, ormai in pensione, è stata uccisa dal figlio degli affittuari, probabilmente per questioni legate ai canoni di locazione o alla ventilata vendita di terreni e un capannone agricolo nella pianura alessandrina vicino al Po. Investita con un’auto e poi bruciata sulla sua macchina cosparsa con una tanica di liquido infiammabile.

Il mistero

Il cadavere carbonizzato della donna era stato trovato lunedì sera in una zona distrutta dalle fiamme a Isola S.Antonio, vicino all’argine del fiume. Luca Orlandi, 24 anni, ha confessato. È accusato di omicidio volontario, incendio e distruzione di cadavere. Indagati a piede libero i genitori. Il papà è poliziotto, è stato sospeso dal servizio in via cautelativa.

I genitori indagati: siamo innocenti

I genitori, Ivana Ferrari e Pietro Orlandi, respingono tutti gli addebiti e gli avvocati della famiglia, Paolo Amisano e Stefano Bagnera, precisano che i loro comportamenti "sono tutti da collocarsi temporalmente in momenti successivi a quelli tenuti dal loro figlio".

Le parole del nonno

ll nonno del giovane fermato, Giovanni, è incredulo: "Non siamo mica gente che ammazza la gente. Io dovrei anche lavorare, ma mi hanno bloccato i trattori e non posso mietere il grano qui davanti a casa. Cosa c’entriamo noi con tutta questa storia?".

Le parole del sindaco

"Nessuno - commenta Lazzarina Arzani, sindaco di Sale, fuori paese per qualche giorno - avrebbe pensato una cosa del genere da miei concittadini. Sapevo di tensioni tra vicini, ma non fino a questo punto. Che gli Orlandi fossero in difficoltà se ne parlava, ma come tanti altri di questi tempi".

Chi era la vittima

Insegnante di inglese in pensione, amante dei viaggi e degli animali, impegnata nel sociale e volontariato, Norma Megardi era la proprietaria di alcuni terreni e un capannone, limitrofi alla casa della famiglia Orlandi, alla quale li aveva dati in affitto. Tra la pensionata e gli affittuari, che gestiscono una piccola aziendà agricola, i rapporti erano tesi; - è quanto è emerso dalle testimonianze - forse per il ritardo nei pagamento dei canoni e per l’intenzione della vittima di cedere le proprietà ad altri.