Norma Megardi, i 3 punti da chiarire nel delitto della donna carbonizzata. Video

Sale (Alessandria), 30 giugno 2022 - Norma Megardi, i tre punti da chiarire nell'omicidio della prof in pensione che ha sconvolto Sale (Alessandria). Luca Orlandi, 24 anni, imprenditore agricolo, ha confessato. Le indagini serrate dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Alessandria, coordinati dal maggiore Antonio Stanizzi, hanno ricostruito l'omicidio. Prima l'investimento, poi l'auto incendiata con il corpo dentro. Ecco le tre domande ancora in attesa di risposta.

1. Luca Orlandi ha agito da solo?



Luca Orlandi ha confessato di aver ucciso Norma Megardi, 74 anni, professoressa di inglese in pensione. Nell’inchiesta però figurano indagati anche i genitori, a piede libero: il padre Pietro - poliziotto sospeso dal servizio in via cautelare, e la madre Ivana, casalinga. Papà e mamma si dichiarano innocenti. Il maggiore Stanizzi chiarisce: "Noi abbiamo segnalato un'incongruenza. La sera del delitto Luca Molinari riferisce ai genitori che il parabrezza dell’auto era stato sfondato per la caduta di alcuni cassoni, durante il lavoro in casina. Ma il giorno dopo la mamma lo accompagna dal carrozziere e la versione diventa un'altra, si parla dell'investimento di un animale". Luca Molinari aveva poi fatto sparire il parabrezza, che è stato ritrovato dagli investigatori.

2. Norma Megardi è morta subito dopo l’investimento?

"Questo - precisa il maggiore - dovrà essere accertato dagli esami. Anche se bisogna verificare se le condizioni del corpo lo consentiranno, perché il cadavere era completamente carbonizzato. È stata usata un'intera tanica di carburante agricolo".

3. È stato un delitto premeditato o d'impeto?

"Per gli elementi che abbiamo raccolto finora abbiamo sempre parlato di delitto d'impeto - risponde il maggiore -. Luca Molinari ha raccontato di aver prima incontrato la vittima, tra i due scoppiato un diverbio. Quindi lui sarebbe tornato a casa a piedi a prendere la Panda. Quindi ha investito la vittima, procedendo a orte velocità e colpendola in pieno". Il momento dell’investimento è documentato da un video che mostra l’auto sollevare un polverone, mentre passa sulla strada anche se non si vede fisicamente la scena dell’impatto che si può solo intuire sullo sfondo delle riprese.