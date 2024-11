No Meloni Day, a Torino scontri tra studenti e polizia. Bruciato fantoccio di Valditara

Torino, 15 novembre 2024 – Manifestazioni studentesche in tutta Italia per il ‘No Meloni Day’. Nel mirino non solo la premier, ma anche i ministri Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini e Guido Crosetto, visto che i cortei protestavano "contro il governo della guerra, dei tagli e delle riforme all'Università". Non sono mancati momenti di tensione e scontri tra i ragazzi e le forze dell’ordine.

Scontri tra manifestanti e polizia sotto la prefettura durante il No Meloni day a Torino (Ansa)

Torino

Disordini al corteo di Torino. Una parte dei manifestanti ha sfondato lo schieramento di sicurezza e c'è stato un breve scontro con la polizia davanti alla Prefettura. Inoltre è stato bruciato un fantoccio raffigurante il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e corso Galileo Ferraris. Danneggiati anche un Burger King e un McDonald in cui alcuni dimostranti hanno fatto irruzione.

Gli oltre 200 studenti, partiti da Piazza XVIII Dicembre, hanno esposto striscioni contro il governo e contro quello che hanno definito "il genocidio del popolo palestinese".

Milano

Anche a Milano in centinaia hanno manifestato contro il governo e le sue politiche. Nei pressi della sede di Assolombarda, un gruppetto di studenti ha esposto uno striscione con scritto "Avete le mani sporche di sangue, l'alternanza uccide", mostrando i palmi delle mani imbrattati di vernice rossa. I manifestanti sono poi giunti nelle vicinanze del consolato degli Stati Uniti dove si è tenuto un flash mob : alcuni partecipanti che hanno indossato maschere rappresentanti Giorgia Meloni, il neo eletto presidente Donald Trump, l’attuale Joe Biden, il magnate Elon Musk, il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, srotolando una bandiera palestinese macchiata di rosso e imbracciato fucili finti fatti di cartone. Imbrattate di sangue foto della premier e dei ministro Crosetto, Valditara e Bernini.

Prima di sciogliere la manifestazione, gli studenti hanno ricordato Licia Pinelli, vedova dell'anarchico Giuseppe Pinelli morto il 15 dicembre 1969, scomparsa pochi giorni fa a Milano. "A questa donna va tutta la nostra riconoscenza" hanno detto.