Sciopero studenti a Torino: "Ogni giorno è No Meloni Day"

"Oggi è il secondo atto del No Meloni Day. Scendiamo in piazza contro questo governo che ogni giorno appoggia il genocidio in Palestina, ci taglia i fondi alle università, alla formazione e all'istruzione per spostarli sul comparto bellico. E' un governo della guerra." Così Erica, rappresentante dell'organizzazione Cambiare Rotta, spiega le ragioni dello sciopero studentesco organizzato anche a Torino nella mattinata di venerdì 15 novembre. Un grande striscione recita "ogni giorno è No Meloni Day".