Neonata rapita e ritrovata a Cosenza, la commozione della madre: “Eravamo morti, siamo risorti”. Chi sono i rapitori

Cosenza, 22 gennaio 2025 – La neonata rapita a Cosenza e ritrovata e la commozione della mamma. “Mi state scrivendo in migliaia – il post straziante della mamma sui social - da ogni parte dell’Italia… Vorrei rispondere singolarmente a tutti ma non riesco...”.

La piccola Sofia, di appena un giorno, era stata rapita ieri pomeriggio dalla clinica 'Sacro Cuore' di Cosenza ed è stata ritrovata nel giro di poche ore dalla polizia.

"Le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro eccezionale - continua la donna – mentre io avevo perso le speranze. Un'intera città, anzi Regione, si è bloccata per cercare la nostra bambina. Non penso che riuscirò mai a superare questa cosa, ma il lieto fine è che Sofia sta bene. Grazie, grazie grazie a tutti vorrei abbracciare ogni singola persona. Una mamma e un papà che ieri sono morti e risorti". La piccola Sofia, accompagnata in clinica a bordo di un'ambulanza scortata dalle forze dell'ordine per essere riconsegnata ai genitori, è stata poi trasferita in serata all'ospedale di Cosenza per verifiche sul suo stato di salute.

La mamma di Sofia accompagna il post con una foto che ritrae il marito e l’altro figlioletto che bacia la sorellina. “Questa è la nostra famiglia che ieri sera si stava sgretolando in mille pezzi”, scrive.

La bimba era stata rapita da una donna che era entrata in una delle stanze della clinica “Sacro Cuore” di Cosenza facendo credere di essere un’infermiera. La donna avrebbe riferito alla mamma della piccola di dover portare via la neonata perché “doveva cambiarla”. Ma dopo circa 30 minuti, i genitori non vedendo tornare la loro bimba hanno allertato la struttura sanitaria. A quel punto sono scattate le indagini. Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini della squadra mobile di Cosenza, guidati dal questore Giuseppe Cannizzaro, che hanno subito avviato le ricerche. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Poco prima delle 22, gli agenti della squadra mobile hanno trovato la neonata.

I rapitori della neonata sono stati arrestati. Hanno simulato una gravidanza per nove mesi e poi hanno finto di aver dato alla luce un maschietto. Rosa Vespa, 51enne di Cosenza, è stata arrestata dopo le 22 di ieri sera assieme al marito Aqua Moses, 43enne di origini senegalesi dai poliziotti della Questura.

Da quanto è emerso, quando gli agenti della Mobile (coordinati dal questore Giuseppe Cannizzaro) sono arrivati nella loro abitazione a Castrolibero (alle porte di Cosenza) hanno trovato l’appartamento tutto allestito con gli addobbi utilizzati per la nascita di un bambino. Anche la piccola (che era stata portata via con una tutina rosa) quando è stata ritrovata dai poliziotti indossava una tuta da maschietto.

Da quanto è emerso, la donna avrebbe simulato una gravidanza per nove mesi e poi avrebbe raccontato ai familiari di aver partorito un maschietto. In questi giorni, avrebbe riferito di essere tornata in clinica per alcuni accertamenti di routine e che ieri sarebbero tornati a casa con il piccolo.

Dal racconto fatto agli inquirenti sono emersi particolari sull’ossessione di avere un figlio e sulla finta gravidanza che sarebbe stata progettata nei minimi dettagli.