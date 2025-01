La piccola Sofia ritrovata dopo un rapimento lampo e la mobilitazione di Cosenza. “Eravamo tutti in strada: la sofferenza e la gioia”

Cosenza, 22 gennaio 2025 – Mentre racconta la mobilitazione per ritrovare la neonata rapita ieri a Cosenza e ritrovata dalla polizia dopo poche ore, la voce al telefono è commossa. Il ruolo è quello di portavoce del questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro.

L'uomo e la donna che portano via la neonata dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza in un frame video delle telecamere di sorveglianza. La coppia è stata arrestata

Mentre le indagini della Squadra mobile proseguono per capire tutti gli aspetti di una vicenda sconcertante – la rapitrice, arrestata con il marito, aveva simulato la gravidanza, così almeno si deduce da quello che scriveva sui social - resta l’emozione “di una città intera che si è mobilitata. Abbiamo patito anche noi, assieme alla famiglia”, racconta al telefono la portavoce.

L’inchiesta dovrà rispondere a tutte le domande, anche su quel blitz nella clinica dove la sequestratrice sembra aver rapito il primo neonato che ha trovato, aveva infatti inscenato di aspettare un maschietto, e con abiti da maschietto è stata trovata dalla polizia la piccola Sofia.

"Cosenza veramente si è rivoltata ieri – si emoziona la portavoce -. Non ha accettato questa cosa. Mai successo niente di simile. I colleghi sono stati intuitivi, perspicaci. Tutti si sono riversati in strada, in divisa e in borghese, alla ricerca di un indizio utile. In questura non è rimasto nessuno, tranne il corpo di guardia”.

La portavoce ringrazia anche la cittadinanza, “tutti hanno dato un grande aiuto, anche ripostando su Facebook i video con la sequenza della telecamera che mostra il momento del sequestro”. Uno strumento fondamentale per individuare la coppia dei rapitori. Marito e moglie sono stati rintracciati a Castrolibero attorno alle 22. La fine dell’incubo. “Siamo morti e rinati”, ha scritto la madre della piccola Sofia su Facebbok.