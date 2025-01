Neonata rapita a Cosenza, scarcerato il marito di Rosa Vespa. “Pensavo fosse mia figlia”

Cosenza, 24 gennaio 2025 - Moses Omogo Chidiebere, l'uomo accusato, insieme alla moglie, di aver rapito una neonata dalla clinica 'Sacro Cuore' di Cosenza, è stato scarcerato. Lo ha deciso il gip, all'esito dell'interrogatorio di garanzia, nel carcere di Cosenza.

Ascoltati dal gip Claudia Pingitore, alla presenza del pm Antonio Bruno Tridico e dei difensori, gli avvocati Gianluca Garritano e Teresa Gallucci, i due hanno risposto alle domande e fornito la propria versione dei fatti. In particolare, la donna si è assunta ogni responsabilità dell’accaduto, mente il marito ha ribadito di essere all’oscuro di tutto e di essere stato convinto, fino all’arrivo della polizia, che il figlio rapito fosse suo. L’interrogatorio dei due, indagati per sequestro di persona, è durato circa tre ore.

Cosenza, 22 gennaio 2025 - Ma come hanno potuto rapire Sofia, la neonata di Cosenza di appena un giorno sequestrata da Rosa Vespa e dal marito Acqua Moses, di origine nigeriana, nella clinica Sacro Cuore? Questa è la domanda che si fa tutta Italia, che ieri è rimasta con il fiato sospeso fino al lieto fine di questa storia, epilogo per nulla scontato, garantito dalle indagini lampo della polizia, anche la premier Giorgia Meloni si è complimentata. Ora le indagini del procuratore Antonio D'Alessio e della Squadra mobile diretta da Gabriele Presti dovranno chiarire alcuni passaggi che al momento restano ancora oscuri. E che naturalmente rischiano di alimentare grande preoccupazione nei futuri genitori. Abbiamo raggiunto al telefono l'investigatore per cercare di chiarire i punti chiave della storia.

Rosa Vespa ha risposto per oltre un’ora alle domande del giudice, ma su molti aspetti non ha saputo dare alcuna spiegazione delle motivazioni del rapimento. Il suo racconto è stato interrotto anche da momenti di pianto in cui la commozione ha preso il sopravvento. Vespa ha detto di non aver pianificato alcun rapimento, ma dal suo racconto è emerso che ha finto una gravidanza per nove mesi. Da qui l’acquisto di indumenti per il bimbo, dei decori, le foto e i post. La donna ha escluso un coinvolgimento di terze persone ed ha precisato che non ha mai voluto farle del male.