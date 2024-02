Morbillo, allarme in tutta Europa. L’esperta: perché è tornato e quali conseguenze può provocare

Roma, 3 febbraio 2024 - Dall’epidemia in Gran Bretagna al campus di Losanna - Ecole Hotelier de Lausanne (EHL) - chiuso da oggi al 18 febbraio. Il morbillo torna a spaventare bambini e adulti. È di pochi giorni fa il monito dell’Oms Europa, che ha segnalato l’impennata, 30 volte più casi nel 2023.

Morbillo, cosa sta succedendo nel Regno Unito

Nel Regno Unito i servizi sanitari stanno combattendo un’epidemia che ha precedenti nel lontano 2017, quando la malattia era stata debellata.

Il 19 gennaio, l’UKHSA, l’Agenzia per la sicurezza sanitaria, ha dichiarato lo stato di allerta nazionale per l’aumento dei casi di morbillo. L’agenzia ha registrato un’impennata dei casi in Inghilterra dal primo ottobre 2023, contandone più di 300.

Perché è tornato il morbillo

La principale causa del ritorno della malattia va rinvenuta nel calo di vaccinazioni MMR, contro morbillo, parotite e rosolia, registrato durante la pandemia COVID-19; ciò ha favorito la diffusione della malattia in Inghilterra e nel resto d’Europa, mentre si sono verificati piccoli focolai in una manciata di stati americani.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn

Morbillo, come ci si contagia

Il morbillo scaturisce da un virus ed è altamente contagioso. Si diffonde attraverso tosse e starnuti. I sintomi includono febbre, naso che cola e un’eruzione cutanea pruriginosa di macchie di colore rosso e marrone.

Le vaccinazioni obbligatorie

Annamaria Staiano, presidente della Sip – Società italiana di pediatria –ricorda l’elenco delle 10 vaccinazioni obbligatorie:

anti poliomelitica

anti difterica

anti tetanica

anti epatite B

anti pertosse

anti Haemophilus influenzae di tipo B

anti morbillo

anti rosolia

anti pertosse

anti varicella

Morbillo, le conseguenze possibili

Ma quali conseguenze possono derivare dal morbillo? Questo è sicuramente il capitolo più delicato. “Le complicanze frequenti sono otite, broncopolmonite e laringotracheite – mette in fila la presidente Sip -. Ma si possono verificare anche complicanze più severe che possono portare a danni permanenti, dalla sordità al ritardo mentale”. Conclude la professoressa: “L’unica arma possibile è la vaccinazione. Invece la pandemia ha portato a un abbassamento della soglia considerata auspicabile del 95%”.

Il caso pertosse

Il Regno Unito non fa i conti solo con’epidemia di morbillo. A gennaio, i casi di pertosse fra i bambini sono raddoppiati in appena due settimane a Londra.