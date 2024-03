Morbillo, Italia a rischio epidemia? Gli esperti: “Chi è più a rischio e cosa fare”

Roma, 26 marzo 2024 – Morbillo in Italia, qual è la situazione? E come si spiega l'aumento di casi? Matteo Bassetti, primario al San Martino di Genova, mette in guardia: “Prepariamoci a un’epidemia”. L’infettivologo lo scrive su Facebook. E ricorda alle agenzie che “a Genova abbiamo in corso un inizio di epidemia di morbillo con 5 casi nell'ultima settimana, tutti non vaccinati, con età compresa tra 25 e 50 anni”.

“Questo è un bambino con il morbillo fotografato molti anni fa. È importante che i medici pensino al ritorno di questa malattia infettiva, sono infatti già molti i casi di morbillo a Genova. Come avevo detto tra i primi in Italia, prepariamoci a un’epidemia di morbillo che presto colpirà l’Italia. Chi non si è vaccinato o non ha contratto l’infezione, è bene che si vaccini soprattutto se è bella fascia di età tra i 15 e i 40 anni”.

Filippo Anelli, presidente Fnomceo – la federazione degli ordini dei medici – conferma la ‘diagnosi’. “Nel nostro paese – osserva al telefono con Qn.net – c'è un problema di non vaccinati, un nocciolo duro di italiani che sono contrari a questa pratica. E’ una cultura che rappresenta una parte minoritaria del paese, anche se rumorosa. Ma basta per mettere in circolo il virus, ne favorisce la diffusione”.

Ci dobbiamo aspettare un’epidemia? “Diciamo che non abbiamo mai risolto questa criticità – osserva Anelli -. La preoccupazione è che la diffusione del virus prenda piede e quindi sì, si potrebbe arrivare a un'epidemia”.

Cosa fare? “La risposta è sempre il vaccino – non ha dubbi il presidente Anelli -. Non può essere diversamente, non abbiamo un farmaco contro il morbillo. L'unica cosa che ci rimane da fare è questa, proteggere la popolazione per non avere il diffondersi della malattia, il pericolo più grave è dato dall'encefalite”.

Ma chi è più a rischio, bambini o adulti? “Prima di tutto il problema è per i bambini – chiarisce Anelli -. Per gli adulti lo diventa soprattutto se si innesca su altre patologie”.