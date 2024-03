Batterio mangia carne in Italia, Bassetti: “Aumento dei casi anche da noi”. Cosa sta succedendo

Roma, 26 marzo 2024 – Batterio mangia carne: “Anche in Italia stiamo osservando un aumento di casi da Streptococcus pyogenes, come sta succedendo in Giappone. Nei bambini si manifesta con mal di gola e scarlattina, negli adulti con forme invasive gravi a carico di pelle, polmoni, cuore o encefalo”. E’ l’analisi di Matteo Bassetti, primario delle Malattie infettive al San Martino di Genova. Che mette in guardia anche sul morbillo. Guardando ai casi, osserva: “Ci sono tutte le caratteristiche per parlare di una prossima epidemia in Italia, ci saranno molti focolai”.

Sul batterio mangia carne, “si parla di un’importante recrudescenza in tutto il mondo. Come si spiega? Da una parte con una maggiore attenzione al problema delle malattie infettive anche da parte di tutti noi medici. Dall’altra perché probabilmente c’è stata davvero una diffusione maggiore”. Sicuramente, osserva Bassetti, “l’interesse sulle malattie infettive è molto maggiore rispetto a prima”.

Secondo l’infettivologo, “è importante agire presto e con atti concreti sulla prevenzione. Per dire, il piano pandemico di Vaia era un ottimo punto di partenza. Mi pare però che siamo fermi a novembre, questi numeri sono allarmanti. Prima di dare una risposta bisogna studiarli, da un’osservazione preliminare negli ospedali anche da noi in tutta Italia abbiamo avuto sicuramente numerosi casi. Serve un sistema di sorveglianza anche su alcune malattie infettive come questa che non sono ad obbligo di notifica”.

Quali sono i tre batteri più frequenti in questo periodo? “Oltre allo pneumococco, lo Streptococcus pyogenes e la klebsiella pneumoniae”, chiarisce il professore.