Morbillo, Italia seconda in Europa per contagi dopo la Romania: il report dell’Ecdc

Roma, 6 agosto 2024 – I casi di morbillo in Italia sono al secondo posto in Europa, dopo la Romania. A giugno 2024 il conto nell’Unione europea scende leggermente, e sfiora quota 2mila. Ma, ampliando lo sguardo all’ultimo anno, l’andamento dei contagi segnalati conferma l’intensa circolazione del virus nell’area: risultano infatti in totale oltre 17mila (17.273) casi. Il quadro emerge dall’ultimo report mensile dell’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

I contagi di morbillo in Italia

E l’Italia, dietro il bilancio record della Romania, è il secondo Paese Ue per numero di infezioni registrate in 12 mesi, dall’1 luglio 2023 a giugno di quest’anno: in questo lasso di tempo i contagi sono stati 753, a distanza siderale la Romania, con 13.879 casi annui. Alle spalle dell’Italia seguono l’Austria con 514 casi di morbillo censiti, il Belgio con 493 e la Francia con 436 infezioni. E’ il quadro che emerge dall’ultimo report mensile su morbillo e rosolia pubblicato online dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

I contagi di morbillo a giugno 2024

Anche a giugno l’Italia risulta ancora fra i Paesi con più casi in Ue/Spazio economico europeo. In questo mese, si legge nel report, 27 Paesi hanno comunicato dati sull’andamento della malattia, e i 1.891 casi censiti sono stati segnalati da 16 di questi Paesi, mentre 11 hanno segnalato zero casi. La diminuzione osservata a giugno, precisa l’Ecdc, potrebbe comunque anche essere dovuta a ritardi di segnalazione. I conteggi più alti sono quelli di Romania (1.282), seguita da Belgio (201) e Italia (151), alle cui spalle si colloca la Spagna (69).

Morbillo, a questo link i dati dell’Iss

Quanti sono stati i morti

I morti sono stati 13 in totale in un anno: 12 in Romania e 1 in Irlanda. Durante questo periodo solo 3 Paesi (Lettonia, Lussemburgo e Liechtenstein) sono rimasti a zero contagi. La Romania pesa per oltre l’80% delle segnalazioni, l’Italia per il 4,4% del totale. Tassi di notifica sopra la media Ue/See di 38 casi per milione di abitanti sono stati segnalati da Romania (728,4), Austria (56,5) e Belgio (42,0).

Qual è l’identikit dei pazienti

L’identikit dei pazienti degli ultimi 12 mesi mostra che il 45,3% (7.831) sono bambini sotto i 5 anni, il 26,7% (4.613) sono over 15. Quanto alla situazione vaccinale dei contagiati, su 15.113 casi in cui questo dato è noto, l’87,2% (13.184) non erano vaccinati, mentre l’8,1% (1.223) erano vaccinati con una dose e il 4,4% (662) con 2 dosi o più, infine 25 (0,2%) erano vaccinati con un numero sconosciuto di dosi.