Minore stupratore, genitori condannati

Pagano anche i genitori – in contanti – la violenza sessuale commessa dai figli minori. Padre e madre rispondono "a titolo autonomo" davanti al giudice civile per risarcimento del danno in favore delle vittime e dei loro familiari, non "quali esercenti la potestà sul minore", ma per non aver dato "una buona educazione" ai figli autori di stupro e cresciuti con "una personalità incline alla violenza e alla sopraffazione", e non sottoposti "ad adeguata vigilanza". Così la Cassazione per un episodio del 2004 in Calabria, ha confermato la condanna per lo stupratore e i suoi genitori a risarcire con 130mila euro la vittima, con 30mila euro la madre della vittima per tutte le ansie patite, con 5mila euro il padre e con 3mila euro la sorella.