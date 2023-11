Migranti, boom di sbarchi a Lampedusa: oltre 1.200 nuovi arrivi. Nel Mediterraneo altri 11 barconi in difficoltà

Lampedusa, 15 novembre 2023 – Giornata di sbarchi a Lampedusa, dove in poco più di 24 ore hanno avuto luogo una ventina di sbarchi, per un totale di più di 1.200 persone. Solo nella notte sono approdati 6 barconi, che trasportavano complessivamente 394 persone. In un comunicato, la Croce Rossa ha dichiarato la presenza di 1.133 ospiti nell’hotspot dell’isola.

Il boom è scattato poco dopo la mezzanotte, quando al porto di Lampedusa è arrivata un’imbarcazione con a bordo 50 persone, salpate dalla Tunisia e provenienti da Gambia, Guinea, Senegal, Mali e Ghana. Poco dopo sono approdati due barconi, con a bordo rispettivamente 136 e 61 migranti provenienti da Siria, Egitto, Libano, Etiopia, Pakistan, Bangladesh e Somalia. Entrambe erano partite dalla Libia.

Gli sbarchi sono proseguiti nella mattinata di oggi: due piccole imbarcazioni con 87 persone sono state soccorse da una motovedetta della Capitaneria di porto, un terzo barcone è riuscito ad approdare autonomamente a Cala Guitgia con i carabinieri che ne hanno poi bloccato i 43 passeggeri provenienti dal Sudan e infine una nave dell’Ong Nadir ha fatto scendere a Lampedusa altre 49 persone.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Agrigento hanno stabilito per la mattinata il trasferimento di 230 ospiti dell’hotspot dell’isola a Porto Empedocle. La Ong Alarm Phone ha comunicato la presenza di altri 11 barconi in difficoltà nella porzione di Mediterraneo tra la Tunisia e Lampedusa, ma al momento non sono state presentate richieste di salvataggio urgenti.

