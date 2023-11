Nuovi sbarchi in Sicilia e Puglia

Nuovo sbarco, ieri sera, a Lampedusa: 65 arrivi. Mentre è giunta nel porto di Brindisi la nave Life Support di Emergency con 118 migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo: erano due le imbarcazioni in difficoltà che si trovavano in acque internazionali nella zona Sar maltese. Come riferito da Emergency e dalla prefettura di Brindisi, tra le persone soccorse ci sono 4 minori non accompagnati, tra cui una ragazza. Una parte andrà in Emilia-Romagna e un’altra in Campania.