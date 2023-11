Migranti dall’Italia all’Albania, accordo Meloni-Rama per la costruzione di due Cpr. Cosa prevede

Roma, 6 novembre 2023 – L’Italia ha raggiunto un accordo con l’Albania per la gestione dell’accoglienza migranti. Lo annunciano la premier Giorgia Meloni e l’omologo albanese Edi Rama.

“L'Italia è il primo partner commerciale dell'Albania – ha sottolineato Meloni in una conferenza stampa congiunta –. C'è una strettissima collaborazione che già esiste nella lotta all'illegalità”. Da oggi i due Paesi collaboreranno anche in materia di immigrazione. Nella fattispecie l’Albania farà da stampella a Roma per l’accoglienza. Ma in cosa consiste l’accordo?

Il protocollo d’intesa firmato oggi da Meloni e Raman, prevede "di allestire centri migranti in Albania che possano contenere fino 3mila persone”. Più esplicitamente "l'Albania darà possibilità all'Italia di utilizzare alcune aree del territorio albanese dove l'Italia potrà realizzare, a proprie spese, due strutture dove allestire centri per la gestione di migranti illegali. Inizialmente potrà accogliere fino a 3mila persone che rimarranno il tempo necessario per espletare le procedure delle domande di asilo ed eventualmente rimpatrio". A regime si parla di 36mila persone l’anno.

Nei centri albanesi non saranno trasferiti “i minori, le donne in gravidanza e gli altri soggetti vulnerabili". La giurisdizione sarà italiana – ha precisato Meloni – ma l’Albania collaborerà alla sorveglianza esterna delle strutture.

L’accordo, che dovrebbe diventare operativo dalla prossima primavera, “arricchisce di un ulteriore tassello la collaborazione” tra i due Paesi, ha spiegato Giorgia Meloni. “L'immigrazione illegale di massa è un fenomeno che gli Stati membri dell'Unione europea non possono affrontare da soli – ha aggiunto – Da questo punto di vista la collaborazione tra Stati Ue e Stati - per ora - extra Ue può essere decisiva”. L’Albania è una “nazione amica e nonostante non sia ancora parte dell'Unione si comporta come se fosse un paese membro e questa è una delle ragioni per cui sono fiera che l'Italia sia da sempre uno dei paesi sostenitori dell'allargamento (dell’Unione ndr) ai Balcani occidentali".

"Se l'Italia chiama l'Albania c'è”, ha replicato in conferenza stampa Edi Rama, parlando in italiano e confermando il rapporto con Roma, che è seconda patria per molti cittadini albanesi immigrati. “Noi non avremmo fatto questo accordo con nessun altro Stato Ue per via di una “differenza importante, di natura storica, culturale, ma anche emozionale che lega l'Albania all'Italia e gli albanesi agli italiani. Noi non credo che saremo in grado di pagare il debito verso l'Italia, verso il popolo italiano per quello che hanno fatto per noi dal primo giorno in cui siamo arrivati su questa sponda del mare per cercare rifugio, scappare dall'inferno e poter immaginare una vita migliore. Questo debito non si paga. Ma, come già detto in altre occasioni, se l'Italia chiama l'Albania c'è”.