Messina: bimba di 8 anni muore all’ospedale. “Arrivata con febbre altissima”

Messina, 21 ottobre 2024 – Morta, nella notte, una bambina di 8 anni nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina.

La piccola frequentava la scuola primaria di primo grado alla Mazzini –Gallo in provincia di Messina. Qui ha iniziato a sentirsi male, giovedì scorso. Accusava infatti uno stato febbrile che non accennava a migliorare. In seguito all’intervento a domicilio del pediatra, i genitori, molto preoccupati, hanno deciso di portarla al Pronto Soccorso nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, oltre alla febbre era presente, all’arrivo della bambina in Pronto Soccorso, anche un’importante disidratazione. Dall’esito dei primi esami che le sono stati sottoposti risultava la presenza di un’infezione batterica.

La bambina, da quanto trapela, è stata subito trasferita nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina. Ma la piccola non ha risposto positivamente alle cure e intorno alle 4 di questa mattina è deceduta.

Come riporta la Gazzetta del Sud, sono ancora in corso le indagini per individuare la causa dell’infezione. Alla base del decesso ci sarebbe uno shock settico provocato da un’infezione batterica, proveniente da un batterio molto aggressivo.