Tentano di vendere a Corona file segreti sull’arresto di Messina Denaro: arrestati carabiniere e politico di Mazara del Vallo

Palermo, 20 luglio 2023 – Tentano di vendere documenti segreti sulle indagini sulla cattura di Matteo Messina Denaro al fotografo Fabrizio Corona. Un ‘business’ che pensavano avesse fruttato molti soldi, invece sono finiti agli arresti domiciliari: si tratta di un carabiniere e un politico di Mazara del Vallo. Il militare, Luigi Pirollo, è accusato di accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d'ufficio. Mentre il complice, il politico locale Giorgio Randazzo, di ricettazione.

Le indagini: cosa è successo

Secondo la ricostruzione dei pm, il carabiniere – un maresciallo in servizio al Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo – si è introdotto illegalmente nel sistema informativo dell'Arma e ha estratto copia di 786 file riservati relativi alle indagini sulla cattura del padrino, arrestato dal Ros il 16 gennaio scorso. Poi li ha consegnati a Randazzo, il politico amico. È stato proprio quest’ultimo a contattare Corona per cercare di vendergli i documenti top secret. Poi, su indicazione dell’ex fotografo dei Vip, si è rivolto a Moreno Pisto, direttore del quotidiano online Mow, proponendogli di acquistare il materiale. Perquisita la casa di Corona. L'indagine è stata coordinata dal procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia, e dall'aggiunto Paolo Guido.

Corona: “Scoop pazzesco”

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Corona avesse piazzato in tv alcuni sms di una donna che aveva conosciuto Messina Denaro in ospedale, durante le sedute di chemioterapia che il boss faceva in una clinica palermitana. E proprio in quei giorni erano partite le intercettazioni della procura di Palermo: telefonate in cui il fotografo parlava di uno “scoop pazzesco”.