L’Aquila, 22 settembre 2023 – Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile. La notizia arriva dal reparto detenuti dell’ospedale dell’Aquila dove da qualche tempo l’ex boss di Cosa nostra è ricoverato. Catturato in un blitz lo scorso gennaio a Palermo, Messina Denaro era stato internato nel carcere dell’Aquila in regime di 41 bis. Malato di cancro a uno stadio avanzato, è stato trasferito in ospedale a causa dell’aggravarsi del suo stato di salute.

Secondo quanto si apprende, oggi le condizioni di salute del boss sono precipitate. I medici presto potrebbero interrompere l’alimentazione artificiale. Il capo-mafia, condannato per la stragi del ‘92 oltre che per un’altra sequela di ammazzamenti ed esecuzioni, è sottoposto a terapia del dolore. All’Aquila ci sono la figlia Lorenza, che recentemente ha preso il cognome del padre, e la nipote, nonché legale, Lorenza Guttadauro.

Notizia in aggiornamento