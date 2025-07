Bari, si ferma per soccorrere una motociclista e viene travolta: morta donna di 41 anni

Bari, 26 luglio 2025 – Tragedia sulla tangenziale di Bari, dove nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, Giusy Lucente, 41 anni, è morta travolta da un'auto mentre prestava soccorso a una motociclista rimasta coinvolta in un incidente stradale.

La donna, originaria di Acquaviva delle Fonti e residente a Sammichele di Bari, si era fermata insieme al marito Vito, dopo aver assistito all'impatto tra due moto e un'automobile. Giusy Lucente era scesa dalla sua Fiat 500 per soccorrere una giovane motociclista finita a terra, quando è stata investita da una Mercedes condotta da un uomo anziano, che procedeva lungo la carreggiata e - secondo una prima ricostruzione - avrebbe tentato di evitare il blocco causato dal precedente incidente senza riuscire a frenare in tempo. L’impatto è stato quindi inevitabile.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118. Giusy Lucente è morta sul colpo. La Mercedes aveva investito anche il marito, il quale per fortuna è rimasto ferito in maniera lieve.

Grave invece la giovane motociclista che era stata soccorsa proprio della donna: è stata portata in codice rosso all'ospedale San Paolo con fratture multiple a una gamba e alla colonna vertebrale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Bari, che sta conducendo gli accertamenti. Sono stati effettuati gli alcol test a tutti i conducenti coinvolti, i cui esiti sono attesi nelle prossime ore.

Giusy Lucente era molto conosciuta nella comunità dei motociclisti: faceva parte dell'associazione ‘Power Bikers’ ed era spesso in strada con il suo gruppo. Lascia il marito e tre figli, due maschi e una femmina. "Buon viaggio Giusy - scrive un'amica sui social -. Il tuo gesto di altruismo sarà indelebile nella mente e nei cuori di tutti".