Roma, 10 gennaio 2019 - Nevica dalla notte scorsa in alcune zone del Sud Italia. Già ieri a mezzanotte si segnalavano precipitazioni a bassa quota sulle strade regionali 509 di Forca d'Acero. Attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa.

Il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse per le possibili nevicate in Abruzzo. L'avviso, emesso ieri sera, sottolinea che per le successive 24-36 ore sull'Abruzzo sono previste nevicate al di sopra dei 200 metri con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote collinari e montane.

Anche la Protezione Civile Regionale siciliana ha emesso un bollettino di allerta gialla per condizioni meteo avverse dalla mezzanotte di ieri fino alla mezzanotte di oggi.

BASILICATA - Si registra neve dalla scorsa notte su buona parte del Potentino. Al lavoro mezzi spazzaneve della Provincia e dell'Anas lungo le principali strade. Qualche rallentamento si registra sul raccordo autostradale Potenza Sicignano, sulla "658" Potenza Melfi e sulla "598" fondovalle dell'Agri. A causa del maltempo le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse a Potenza e in diversi comuni della provincia.

CAMPANIA - Anche nel Salernitano nevicate a bassa quota. Le precipitazioni riguardano in particolare la parte Sud della provincia campana e il Vallo di Diano. In diversi comuni, i sindaci hanno deciso di tenere chiusi per oggi gli istituti scolastici. Al provvedimento sulle scuole hanno aderito i comuni di Petina, che invita i cittadini "a non uscire automuniti se non in casi urgenti". A Sicignano degli Alburni, a Sala Consilina, a Montesano sulla Marcellana, ad Atena Lucana, a Casalbuono, a Teggiano, a Padula, a Piaggine, a Caggiano, a San Rufo e a Monte San Giacomo.

CALABRIA - Scuole chiuse, stamane, anche a Cosenza e nella vicina Rende, sempre per la neve. I sindaci delle due città hanno disposto la sospensione delle lezioni. La Protezione Civile della Calabria ieri aveva emesso una allerta meteo con codice giallo, segnalando la possibilità di nevicate al di sopra dei 700-900 metri. Già da ieri forti temporali in diverse aree, con temperature basse in molte località.

PUGLIA - Neve anche in Puglia. Scuole chiuse a Monte Sant'Angelo (Fg) a causa delle neve. Già dalle prime ore della giornata gli uomini della squadra comunale di Protezione Civile sono a lavoro per garantire la viabilità e spargere sale sulle strade per prevenire la formazione di ghiaccio.

LAZIO - Intensa nevicata nelle aree del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016. Dalle prime ore della mattina la neve sta cade copiosa ad Amatrice e Accumoli. Nei comuni si registrano disagi alla viabilità. Nessun problema invece lungo la Salaria.

SARDEGNA - I paesi di montagna del Nuorese si sono svegliati imbiancati. Le temperature sono scese a picco fino a -5. Qualche fiocco anche sotto i 500 metri dal livello del mare e a Nuoro. Le strade sono ghiacciate e di conseguenza alcuni sindaci hanno deciso di emanare l'ordinanza di chiusura delle scuole: Desulo, Fonni, Ollolai, Tonara e Gadoni. Stop alle lezioni anche nell'alta Gallura a Bortigiadas, Tempio Pausania e Buddusò.