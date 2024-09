Maltempo nel Foggiano, fuoristrada dei vigili del fuoco travolto dalla piena: il caporeparto disperso

Foggia, 17 settembre 2024 – L’attesa ondata di maltempo colpisce duro in Puglia. Nel Foggiano la piena di un torrente ha travolto un fuoristrada dei vigili del fuoco che stavano soccorrendo un automobilista in panne, il caporeparto è disperso mentre un secondo pompiere è stato salvato dai colleghi. E’ successo sulla Sp 30 tra San Severo e Torre Maggiore. Non è chiaro se ci siano altre auto e altre persone coinvolte.

Anche Lecce e Brindisi sono state colpite nel pomeriggio da un violento nubifragio. Molti i disagi e i danni, i maggiori a San Pancrazio Salentino ed Erchie, nel Brindisino, dove le strade si sono trasformate in fiumi, e le auto sono state inghiottite dall’acqua.

Un fuoristrada dei vigili del fuoco

Pescar, l’ospedale allagato

La perturbazione ha imperversato su tutta la costa adriatica. Chiuso un liceo scientifico per infiltrazioni di acqua a Pescara, insieme a tutti i parchi. L’acqua è entrata anche nell’ospedale che ha dovuto sospendere gli interventi programmati. Nel Fermano alberi caduti, allagamenti e un incendio causato da un fulmine. Acqua e Fango anche nell’ospedale di Porto Sant’Elpidio. Interventi senza sosta anche per i vigili del fuoco dell'Ascolano: acqua e fango su diverse strade di San Benedetto del Tronto e sulla Valtesino, fra Ripatransone e Rotella.

Allerta arancione in Emilia Romagna

Piogge forti sull’intera provincia di Forlì-Cesena: nella frazione di Ronta di Cesena i pompieri sono dovuti intervenire per allagamenti in scantinati e garage. A Cesenatico alcuni sottopassaggi sono stati chiusi al traffico. Al momento i fiumi non preoccupano. Ma domani in Emilia Romagna sarà allerta arancione e a Faenza è già stata piazzata l’idrovora.

Paura in Costiera Amalfitana

Sull’altro versante le cose non sono andate meglio. Il maltempo ha provocato danni e disagi in diversi comuni della provincia di Salerno. Paura in Costiera Amalfitana e, in particolare, ad Atrani dove il torrente Dragone ha raggiunto livelli di allerta. “Abbiamo attivato il Centro operativo comunale a seguito delle condizioni di emergenza”, ha spiegato il sindaco di Atrani, Michele Siravo. Poi la situazione è progressivamente tornata alla normalità. Problemi anche a Ravello, in località Marmorata dove il torrente che scende a valle ha inondato la sede stradale ed un locale. Molteplici gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia.