Crolla palazzina in Salento, quattro operai feriti

Carmiano, 5 maggio 2025 – Incidente sul lavoro in Salento. Quattro operai sono rimasti feriti nel crollo di una palazzina in ristrutturazione in via Ronchi a Magliano, frazione di Carmiano, in provincia di Lecce. I quattro, dipendenti della ditta edile che stava effettuando lavori sullo stabile, sono stati estratti dalle macerie dai vigili del fuoco e portati con le ambulanze in ospedale. Le loro condizioni – a quanto viene riferito – non sarebbero gravi.

Ancora sconosciute le cause del crollo.

Un operaio morto nel Vicentino

Questa mattina un operaio di 58 anni è morto alla Aristoncavi, azienda che produce cavi elettrici a Brendola (Vicenza). Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando su un macchinario dello stabilimento quando ha perso l’equilibrio, finendo "risucchiato" per un braccio dall’apparecchio. I colleghi sono riusciti a tirarlo fuori e a prestargli i primi soccorsi, per poi lasciare il posto ai sanitari del Suem. Tutti i tentativi di rianimarlo, però, si sono rivelati vani.