Malore per Cospito Oggi i giudici decidono sulla detenzione a casa

Per consentire un costante monitoraggio delle sue condizioni i medici del San Paolo non hanno dato il via libera al suo trasferimento nel carcere di Opera, nell’aula adibita ai videocollegamenti. E così oggi, giorno in cui si discuterà della richiesta di differimento della pena per motivi di salute con la detenzione domiciliare a casa della sorella, saranno i giudici a trasferirsi in ospedale. Si terrà nel reparto di medicina penitenziaria, dove Alfredo Cospito è ricoverato da qualche settimana, l’udienza fissata dal Tribunale di Sorveglianza milanese in cui si tratterà l’istanza, avanzata dalla sua difesa, di sospendere l’esecuzione della pena in carcere e di fatto anche il 41 bis.

Il 55enne è stato vistato dal suo medico, il quale in merito al malore dell’altro ieri ha spiegato "che si è trattato di una fibrillazione ventricolare, un evento che poteva essere fatale. Subito gli è stata somministrata una flebo di potassio. C’è la possibilità alta che si verifichi di nuovo un evento simile". Il quadro clinico "è stabile, ma mi è sembrato stanco e giù di umore".