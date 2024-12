Malattia X in Congo: l’Italia alza il livello di allerta negli aeroporti

Roma, 6 dicembre 2024 – L’Italia alza il livello di allerta negli aeroporti a seguito della malattia misteriosa in Congo che si sta diffondendo rapidamente e che avrebbe fatto già centinaia di vittime nel paese centrafricano.

Allerta in aeroporti e porti

Fra le prime misure ci sarà dunque una maggiore attenzione nei confronti delle condizioni di salute di chi arriva dal Congo o chi ha recentemente viaggiato nel paese africano. Le Usmaf – gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute, che si occupano del controllo sanitario su passeggeri e merci –, sono state allertate anche se non esistono voli diretti. Non c'è nessun allarme per l'Italia, ma le Usmaf - come accade in tempi di globalizzazione e di mobilità internazionale - hanno ricevuto la comunicazione su quanto sta accadendo in Congo e sugli eventuali sviluppi da parte delle autorità sanitarie internazionali.

Il parere dell’esperto

"Ancora non sappiamo nulla, ma probabilmente è una malattia infettiva. Visti i morti nei villaggi potrebbe trattarsi di zoonosi (cioè trasmessa dagli animali), ma ancora non abbiamo dati. Il concetto fondamentale è che bisogna imparare a ragionare in termini di Global Health, di salute globale, perché il Congo sembra lontano ma non lo è. Occorre un monitoraggio epidemiologico con attenzione ai voli verso l'Italia, controllando le persone con sintomi simil-influenzali con i tamponi in modo da escludere determinate malattie”. Questa la raccomandazione di Massimo Ciccozzi, ordinario di Epidemiologia all'Università Campus Bio-medico di Roma, rispetto alla misteriosa malattia che ha interessato il sud-ovest della Repubblica Democratica del Congo (RdC).

Cosa sapiamo della malattia

Le notiazie che arrivano dal Congo, e che hanno spinto l’Oms a inviare una task force per verificare la situazione e avviare delle analisi sulla malattia, ha colpito circa 400 persone nell'ultimo mese con un numero di vittime non ancora chiaro (si parla di oltre 140). Patologia caratterizzata da sintomi quali febbre, mal di testa, raffreddore e tosse, difficoltà respiratorie e anemia.

La task force dell’Oms

“Gli esperti inviati dall'Organizzazione mondiale della sanità possono effettuare una diagnosi clinica e una diagnosi molecolare di laboratorio in tempi molto rapidi con sistemi per l'isolamento e il sequenziamento del patogeno", spiega Ciccozzi, ricordando però ancora una volta come, in generale, serva una visione globale della salute.

Il rischio Giubileo

“L'approccio è ancora miope, a mio avviso non si fa abbastanza. In Italia per il Giubileo avremo 38 milioni di pellegrini in un anno, bisogna effettuare un monitoraggio epidemiologico anche a livello regionale. Oggi si può cambiare continente in 12 ore, è fondamentale una maggiore attenzione”.