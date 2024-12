Quanto ci deve preoccupare la malattia misteriosa in Congo

Roma, 6 dicembre 2024 - Ma quanto dobbiamo preoccuparci per la misteriosa malattia in Congo? Le informazioni sono frammentarie e anche contraddittorie, a partire dal numero delle vittime. Quali sono le cose che non sappiamo? Ecco le risposte di Alessandro Miani, presidente Sima (Società italiana di medicina ambientale). Proprio mentre l’Italia decide di alzare il livello di attenzione nei porti e negli aeroporti, misura che ieri su Quotidiano.net aveva raccomandato l’epidemiologo Massimo Ciccozzi.

“Intanto non conosciamo il numero esatto di vittime e contagiati - osserva Miani -. Fonti locali e internazionali stimano decine di morti e centinaia di contagi, ma i dati non sono verificati a causa delle difficoltà di accesso all’area colpita”.

E non sappiamo, prosegue Miani, “se si tratti di un virus, batterio, o altro. I sintomi includono febbre alta, tosse, anemia grave, e difficoltà respiratorie. Nemmeno è ancora chiaro se la malattia si trasmetta per via aerea, contatto diretto o altri vettori”.

"Sebbene la malattia sia circoscritta, la preoccupazione esiste perché la Repubblica democratica del Congo è stata un epicentro di epidemie come Ebola. Le condizioni sanitarie precarie nella regione aumentano il rischio di diffusione”.

“Per ora, il rischio sembra limitato ai residenti e ai visitatori dell’area colpita, ma l’OMS sta monitorando la situazione. L’invio di team internazionali, a partire dall’Oms per arrivare ad altre organizzazioni, dovrebbe ridurre il rischio di un’epidemia globale”.

Miani ricorda che il Congo è di fatto “un hub di virus”. E mette l’accento in particolare su tre malattie arrivate da quel paese: