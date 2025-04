Macron con al Sisi e il re di Giordania:: "Niente esodo forzato. A Gaza governi l’Anp"

"La governance e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza a Gaza, così come nell’insieme dei territori palestinesi, deve essere esclusivamente sotto l’egida di un’Autorità nazionale palestinese", l’Anp, "rafforzata e che goda di un sostegno regionale e internazionale forte". Lo hanno dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, quello egiziano Abdel Fattah al-Sisi (nella foto insieme con Macron) e il re Abdallah II di Giordania in un comunicato congiunto emesso dopo un vertice trilaterale al Cairo in cui hanno chiesto un "immediato ritorno al cessate il fuoco", riprendendo così l’indicazione, arrivata dalla Lega araba, di estromettere Hamas.

Nel loro "vertice tripartito", Macron, al Sisi e Abdallah II hanno respinto lo "spostamento dei palestinesi dalle loro terre" e "ogni tentativo di annessione dei territori palestinesi". I tre hanno inoltre ribadito la necessità di "rispettare lo status quo storico dei luoghi santi di Gerusalemme".

Nel corso del vertice è stato poi rilanciato il sostegno al "Piano di ricostruzione di Gaza", adottato dal summit arabo del 4 marzo e approvato dall’Organizzazione della cooperazione islamica il 7 marzo. A questo proposito i tre leader hanno discusso i "meccanismi per la sua attuazione effettiva in materia di sicurezza e governance", confermando la "volontà di fornire assistenza" in coordinamento con i partner.