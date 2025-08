I “vestiti spariti” di Simona Cinà erano stati sequestrati dai carabinieri

Palermo, 4 agosto 2025 – In attesa dell’autopsia sul corpo di Simona Cinà, è stato risolto il presunto giallo dei “vestiti spariti”. Ieri in un punto stampa la famiglia della pallavolista 20enne, ritrovata morta nella piscina di una villa a Bagheria durante una festa di laurea, aveva denunciato “punti oscuri” nella vicenda, citando anche il mancato rinvenimento degli abiti della ragazza.

Simona Cinà aveva 20 anni

"Quando siamo arrivati, il corpo di nostra sorella era già a bordo piscina – hanno spiegato i due fratelli di Simona, Roberta e Gabriele –. Era coperto da un telo, con il costume. C'erano le pattuglie dei carabinieri e l'ambulanza. Ma ci sono tante cose che non tornano: era una festa di laurea ma non abbiamo visto la torta, non abbiamo trovato alcolici. Quando siamo arrivati i ragazzi erano tutti bagnati, in silenzio. Non abbiamo trovato i vestiti di mia sorella, ma solo le scarpe”.

Oggi emerge che quei vestiti erano già stati sequestrati dai carabinieri per gli accertamenti del caso. Nessuno dunque li ha presi per sbaglio o peggio “fatti sparire”.

La procura di Termini Imerese conferirà oggi gli incarichi ai medici legali che dovranno eseguire l'autopsia. L'esame dovrebbe chiarire se la ragazza sia deceduta per un malore e annegata o se siano altre le cause della morte. L'esame sarà eseguito all'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo.

"Forse è stato un malore – ha detto oggi in tv la gemella Roberta – Sicuramente non siamo stati avvisati in tempo. Simona non è stata aiutata come doveva e non riusciamo a capire perché nessuno dei presenti ci dice niente”.

Al momento c’è un fascicolo aperto per omicidio colposo. Ma gli esiti dell’esame autoptico e dei test tossicologici potrebbero far cambiare l’ipotesi di reato. Tra i sospetti della famiglia anche quello che qualcuno abbia messo della droga nel cocktail della ragazza. Nessuno tra i testimoni avrebbe visto cadere in piscina Simona e gli inquirenti non si sbilanciano. Intanto sui social è spuntato un video che riprende Simona mentre balla sabato sera: è la scena di una festa come un’altra tra ventenni, senza particolari degni di nota. Almeno apparentemente.