"Ma a Capodanno la casa me la lasciate"

BOLOGNA

"Per Capodanno avrò gente in casa, dunque usufruirò dell’appartamento". Immaginate di dover affittare a quasi 1.500 euro al mese (spese incluse) un monolocale di poco meno di trenta metri quadri più simile a una camera d’hotel o a un bnb che a una stanza, e dal vostro locatario, prima del pagamento, arriva questa informazione. Durante la chiamata, inoltre, arriva anche un altro avviso: "Il costo è di 1.300 euro al mese, più 200 euro di spese". Nella voce della persona dall’altra parte della cornetta c’è comunque la paura o il timore che il valore appena pronunciato possa aver spaventato chi si informa anche solo per vedere questo appartamento. La stanza in pieno centro storico è in effetti nuova con tutti i comfort necessari alla sopravvivenza: "L’appartamento presenta due locali adiacenti, porta ingresso dal corridoio, cucina completa elettrodomestici, tinello con tavolo pranzo televisore zona relax, stanza da letto matrimoniale, bagno in camera, armadio, riscaldamento centralizzato, frigorifero, forno, microonde, televisore consolle per zona computer, con la possibilità di separare il letto matrimoniale e stare in due".

Tutto incredibilmente in 28 metri quadri. La casa è appetibile se non fosse che è affittabile solo per pochi mesi ("almeno un mese o lunghi periodi a partire da fine novembre") e solo a lavoratori, "perché gli studenti si sa, creano casino", per il prezzo (inaccessibile) e con il problema, per l’appunto, che da fine dicembre a inizio gennaio sarà utilizzata direttamente dall’affittuario per festeggiare l’anno nuovo.