Roma, 20 luglio 2019 - Luca Parmitano torna nello spazio. Il lancio dalla base di Baikonur in Kazakhstan è avvenuto - come da programma - alle 18.28 italiane. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea sarà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per la seconda volta. Con lui ci saranno altri due membri d'equipaggio (un russo e un americano).

"Un ultimo sguardo al mio pianeta… è arrivato il momento di salire a bordo del nostro vettore! Prossima fermata - Stazione Spaziale Internazionale @Space_Station. Ci impiegheremo circa 6 ore per raggiungerla e attraccare. Ci vediamo nello #spazio, amici! #MissionBeyond", ha scritto Luca. "In Bocca al lupo comandante", gli ha risposto il ministero della Difesa, visto che Parmitano che è colonnello dell'Aeronautica Militare Italiana.

