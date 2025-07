Omicidio nel Milanese. Ucciso a coltellate. Poi gli bruciano la casa

di Nicola Palma

Il litigio a voce alta nel cuore della notte. Poi il silenzio. E il fumo che all’improvviso invade la strada e raggiunge anche i piani alti dei palazzi confinanti. Un cadavere completamente carbonizzato e un assassino in fuga. Sì, perché l’incendio che ha devastato il monolocale al piano terra di via Fogagnolo 130, non lontano dal centro storico di Sesto San Giovanni, è stato innescato di proposito da chi ha ucciso a coltellate il sessantenne italo-turco che ci dimorava dallo scorso weekend. Stando ai primi accertamenti, l’appartamento è ufficialmente affittato a un ventenne studente fuorisede della Bicocca, che però l’avrebbe dato in uso momentaneamente al conoscente per i due mesi di assenza da Milano che avrebbe trascorso in vacanza al Sud.

È stato proprio il ragazzo, rintracciato in mattinata dalla polizia, a fornire le generalità del morto, anche se le condizioni in cui è stato trovato il corpo richiederanno tempo per arrivare a un’identificazione certa. Ore 3.15 di ieri: in pochi secondi le fiamme divorano la camera da letto, in fondo a un ampio corridoio che ospita pure soggiorno e cucina. I sopralluoghi di Scientifica e Nucleo investigativo antincendi accertano che il rogo è stato appiccato in quel punto, forse usando un accelerante o semplicemente dando fuoco al materasso con un accendino.

In quel momento, il sospetto degli investigatori della Squadra mobile, il sessantenne, turco di nascita ma con cittadinanza italiana, era già deceduto, ucciso con diversi fendenti sferrati a petto e addome: l’autopsia chiarirà quanti colpi ha ricevuto, ma una prima ispezione ne ha evidenziato pure uno al braccio destro, da difesa. Il cadavere è stato trovato prono sul telaio del letto con le gambe penzolanti, come se qualcuno l’abbia posizionato lì dopo averlo ucciso e prima di dare fuoco. Gli accertamenti degli specialisti di via Fatebenefratelli, coordinati dal pm della Procura di Monza Marco Santini e guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia, portano a ritenere che la vittima conoscesse l’assassino o che quantomeno gli abbia aperto la porta per un incontro concordato. La testimonianza di una residente del palazzo, attendibile per chi indaga, fa pensare che tra i due ci sia stata una discussione molto animata, non si sa per quale motivo.

Il cellulare della vittima non è stato trovato: le operazioni di smassamento delle macerie diranno se sia andato distrutto o se il killer se lo sia portato con sé per evitare che potesse fornire elementi decisivi agli inquirenti. Al momento, non è stata rintracciata neppure l’arma del delitto. L’inchiesta si concentrerà, come sempre capita in questi casi, sulla vita del sessantenne, da molto tempo in Italia e con un’altra residenza a Milano, e sulle sue conoscenze per cercare il possibile movente di un omicidio tanto efferato. Al setaccio tabulati telefonici e immagini delle telecamere.