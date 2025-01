Lotteria Italia 2024-2025: premi di seconda, terza e quarta categoria. Serie e numeri dei biglietti vincenti

Roma, 6 gennaio 2025 – Oltre ai 5 superfortunati baciati dalla dea bendata nel giorno dell’Epifania, tradizionalmente legato all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, c’è un piccolo esercito di vincitori che incasseranno i premi di seconda, terza e quest’anno anche di quarta categoria. Niente a che vedere con le vincite record a sei zeri – 5 milioni per il primo estratto a Somaglia, nel Lodigiano (serie T173756), 2,5 milioni per il secondo biglietto, venduto a Pesaro (serie T378442), 2 milioni per il terzo, staccato a Palermo (G330068), 1,5 per il quarto tagliando, acquistato a Torino (G173817) e un milione per il quinto, venduto a Dolo (S185025) – ma quanto basta per concedersi una mega vacanza, rinnovare casa o la vecchia auto, se non proprio cambiare vita.

Lotteria Italia, estrazione 6 gennaio 2025

Quest'anno si è registrato un aumento di oltre il 29% dei biglietti venduti, tanto che è stata aggiunta una nuova categoria di 50 premi da 50mila euro, aumentato il numero delle vincite di seconda categoria, da 15 a 25. Mentre i premi di quarta categoria saranno 200 del valore di 20mila euro ciascuno. Il numero complessivo dei premi passa dai 210 della scorsa edizione agli attuali 280, per un totale di 21 milioni di vincite. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato inoltre riservato un premio complessivo di 170mila e 500 euro.

"Ringraziamo 'Affari tuoi' e Stefano De Martino per il contributo alla Lotteria Italia, che è cresciuta del 29% rispetto al 2023. Visto l'aumento delle vendite ci saranno 25 premi di seconda categoria da 100mila euro, 50 di terza categoria da 50mila e 200 di quarta categoria da 20mila euro", ha annunciato il direttore Giochi di Adm, Mario Lollobrigida. I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025 verranno pubblicati anche sul bollettino ufficiale sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

