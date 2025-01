Biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025: l’estrazione in diretta

19:37

Nel 2024 venduto il 29% di biglietti in più rispetto al 2023

Sono ben 8 milioni 650mila i biglietti che sono stati venduti per la Lotteria Italia nel 2024, il 29% in più rispetto al 2023. Questo significa più premi: L'estrazione della Lotteria Italia.Per la prima categoria 5 premi milionari da 5 milioni, 2,5 milioni, 2 milioni, 1,5 milioni e 1 milione. Per la seconda 25 premi da 100.000 euro. Per la terza 50 premi da 50.000 euro. Per la quarta categoria 200 premi da 20.000 euro. In totale saranno 280 i premi in palio contro i 210 della scorsa edizione. In palio un totale di 21 milioni di euro.