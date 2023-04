L’omicidio di Lorenzo Pucillo, svolta nelle indagini: fermato il vicino. “Liti per le mandrie che sconfinavano”

Potenza, 28 aprile 2023 – Svolta nelle indagini sulla morte di Lorenzo Pucillo, il medico trovato morto nel suo terreno agricolo il 21 marzo scorso nelle campagne di Pescopagano in provincia di Potenza. Gli inquirenti hanno fermato Giovanni Battista Errico, che avrebbe già confessato l’omicidio del professionista, medico sociale del Picerno, squadra lucana di Lega Pro. I fatti sarebbero avvenuti in un contesto di “pregressi litigi per ragioni di vicinato”, spiega la procura di Potenza che ha emesso il decreto di fermo per “gravi indizi di reato”.

Quando Pucillo fu trovato senza vita nell’immediato si pensò che fosse stato aggredito o travolto da una mucca del suo allevamento. Ma le circostanze della morte erano tutt’altro che chiare e il magistrato dispose l’autopsia. L’esame medico legale evidenziò che le ferite sul torace erano compatibili con colpi d’arma da fuoco e la pista dell’omicidio prese corpo. I carabinieri ci hanno messo oltre un mese a chiudere il cerchio. L’inchiesta, fa notare la Procura, è stata particolarmente “complessa”, perché i militari non hanno trovato collaborazione nella rete di conoscenze di Pucillo. I magistrati fanno notare “con particolare amarezza il clima omertoso” in cui si sono svolte le indagini.

Una volta fermato Errico “ha reso piena confessione”. Il movente dell'omicidio è stato rintracciato nei litigi fra Errico e Pucillo “per ragioni di vicinato, dovuti verosimilmente allo sconfinamento delle mandrie della vittima nei terreni dell'indagato”.