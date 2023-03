Il giallo di Lorenzo Pucillo, si indaga per omicidio. "Il medico lucano preso a fucilate"

Lorenzo Pucillo (Facebook @azpicerno)

Pescopagano, 24 marzo 2023 - Non sarebbe stato un bovino a uccidere Lorenzo Pucillo, il medico responsabile sanitario dell'AZ Picerno, squadra lucana di Lega Pro. Pucillo, 70 anni, era stato trovato morto mercoledì scorso in uno dei suoi terreni agricoli a Pescopagano, in provincia di Potenza. In un primo momento si era pensato all'attacco di una mucca dell'allevamento da lui stesso gestito in località Bosco le Rose ma dall'autopsia emergerebbe la compatibilità delle ferite con colpi di arma da fuoco, in particolare di un fucile. Fatto che porta gli inquirenti ad indagare per omicidio.

Fin da subito le circostanze della morte di Pucillo non erano apparse chiare tanto che la procura di Potenza aveva disposto l'esame autoptico che è stato eseguito questa mattina all'ospedale San Carlo di Potenza.

L'anatomopatologo Mauro Ciavarella avrebbe riscontrato più ferite nel torace dell'uomo, provocate da colpi di fucile. Nelle prossime ore la squadra di investigatori, guidati dal pm Giuseppe Borrelli, sentirà alcune persone nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita del medico e ipotizzare un possibile movente.

Pucillo lascia moglie e figli. Il Picerno calcio, che milita in Serie C, domani pomeriggio scenderà in campo con il lutto al braccio. In una nota di commiato la società ricorda il medico, che era responsabile sanitario da tre stagioni, come "professionista esemplare e uomo di spogliatoio", che si è distinto per la sua "strenua e infaticabile etica del lavoro coniugata ad un’unica e ammirevole cifra umana".