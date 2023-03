L’inverno demografico italiano Perso un milione di abitanti in 3 anni

di Claudia Marin In tre anni, gli ultimi tre, è come se l’Italia avesse perso una città come Napoli, da quasi un milione di abitanti. E il tracollo demografico non accenna a fermarsi. Anzi. L’ultimo verdetto degli analisti dell’Istat è senz’appello: "Il nuovo record minimo di nascite, 393mila, e l’elevato numero di decessi, 713mila, continuano a produrre un forte impatto sulla dinamica naturale". Né basta a invertire la tendenza un timido risveglio della natalità al Sud. Mentre solo la ripresa dei flussi migratori ha fatto sì che la riduzione della popolazione residente fosse "solo" di 179 mila unità, con l’Italia che comunque scende sotto i 59 milioni di abitanti. Uno scenario da inverno demografico, come lo ha ribattezzato la ministra Eugenia Roccella, che porta i demografi a ipotizzare nel medio periodo, senza correzioni di rotta, prospettive inquietanti. "Il nostro sarà un Paese investito da profondi mutamenti sociali ed economici", ha più volte spiegato Gianpiero Dalla Zuanna, docente di demografia. Tra meno di venti anni, nel 2040, si dovrà andare in pensione a non meno di 70 anni. E appena un decennio dopo si lavorerà anche fino a 75 anni. I giovani in attività saranno ridotti al lumicino, non perché mancherà...