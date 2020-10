Genova, 6 ottobre 2020 - Sono saliti a otto i cadaveri recuperati in mare o sulle spiagge del ponente ligure dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi che ha devastato Piemonte, Liguria e sud della Francia. Uno di questi appartiene a un italiano residente ad Airole, in provincia di Imperia. A darne notizia è stato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. "Ci è stato comunicato dalla prefettura - ha detto Toti - Di questa persona nessuno aveva denunciato la scomparsa. Gli altri cadaveri appartengono, sempre secondo quanto riferito dalla Prefettura, a cittadini francesi, più il caso di una salma divelta da un camposanto".

La vittima identificata si chiamava Carmelo Alfonso ed era un operaio sessantenne della Dock Lanterna, azienda del ciclo dei rifiuti. Secondo quanto ricostruito a distanza di giorni, l'uomo è morto mentre andava al lavoro nella notte tra venerdi e sabato: la sua auto, una Fiat Panda, è precipitata nella voragine aperta dal fiume Roja sulla statale 20. Il corpo è stato ritrovato domenica scorsa, in frazione Trucco, a Ventimiglia, su una 'spiaggetta' del fiume. Il corpo è stato riconosciuto dai familiari, che ora chiedono di indagare sul decesso.

"Ho lavorato con lui per 30 anni, è stata una grande persona - ricorda un suo collega di lavoro e sindacalista, Vincenzo Giacovelli -. Sabato avrebbe dovuto presentarsi al lavoro, ma non si è visto. Pensavamo che non fosse venuto al lavoro per il maltempo. Domenica era di riposo, così non abbiamo fatto caso alla sua assenza. Ieri non avendo notizie ci siamo preoccupati e oggi la tragica notizia".