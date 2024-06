Latina, morto il lavoratore abbandonato in strada con un braccio amputato da un macchinario

Latina, 19 giugno 2024 – E’ morto il bracciante di origine indiana Satnam Singh, che lunedì pomeriggio era rimasto coinvolto in un terribile incidente sul lavoro in un'azienda agricola di borgo Santa Maria, nella periferia di Latina. Il 31enne aveva perso il braccio destro in un macchinario avvolgi plastica a rullo trainato da un trattore, il quale gli aveva schiacciato anche gli arti inferiori. essere soccorso. Ma, invece di essere soccorso, era stato abbandonato nei pressi della sua abitazione con il braccio tranciato, poggiato sopra una cassetta utilizzata per la raccolta degli ortaggi. Singh era poi stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è spirato questa mattina.

Si aggrava intanto la posizione del datore di lavoro che ora è indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso.

"Apprendo con profondo cordoglio che Satnam Singh non ce l'ha fatta – dice Orlando Tripodi, presidente della commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio –. Sono amareggiato e presto convocherò una commissione ad hoc per arginare il fenomeno del caporalato. Auspico una pena esemplare per chi invece di soccorrere quest'uomo lo ha scaricato senza pietà. Il caporalato è una piaga che dobbiamo combattere tutti insieme, senza distinzioni politiche e ideologic he, dignità deve essere la parola d'ordine”.

Ieri sull’accaduto si era espressa anche la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. “Quello che si è consumato a Latina è un atto di barbarie e di inciviltà, perpetrato ai danni di una persona in gravissime condizioni fisiche e in pericolo immediato di vita. Alla deprecabile situazione lavorativa si è aggiunto il comportamento inaccettabile di chi non solo ha sfruttato il lavoratore, ma lo ha anche abbandonato in condizioni di estrema difficoltà".