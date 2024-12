La fidanzata lo caccia di casa, lui prova a rientrare dalla grondaia. Muore dopo un volo di 15 metri

Una discussione tra innamorati, nel cuore della notte. Un diverbio sempre più acceso e degenerato, fino a che lei decide di mandare via di casa il fidanzato, un tedesco residente in Svizzera. È lo scenario che avrebbe preceduto la tragedia che si è consumata alle prime ore del mattino di sabato nel quartiere di Sant’Elia, alla periferia di Cagliari. L’abitazione della ragazza si trova al sesto piano. I due fidanzati avrebbero litigato e lei avrebbe invitato il 32enne a lasciare la casa. Lui, però, volendo chiarire, per tornare in quella casa dopo gli inutili tentativi di farsi riaprire la porta, è sceso al piano terra decidendo di arrampicarsi sulla grondaia del palazzo. Non ha fatto in tempo a raggiungere il sesto piano. Il 32enne avrebbe perso l’equilibrio, arrampicato sulla grondaia, precipitando dal quarto ed è morto dopo un volo di 15 metri.