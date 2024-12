Killer del CEO di UnitedHealthcare in fuga: la polizia di New York cerca aiuto pubblico

Al terzo giorno dal delitto, il killer del CEO di UnitedHealthcare Brian Johnson è ancora in fuga e gli investigatori cominciano a disperare: la polizia di New York, che ha recuperato tracce del DNA del ricercato, ne ha ricostruito nei dettagli i movimenti a partire dall’arrivo il 24 novembre su un Greyhound partito da Atlanta con un falso documento del New Jersey, ma non è stata in grado di spiccare il mandato d’arresto.

Il sindaco di New York Eric Adams è fiducioso ("la polizia è sulla strada giusta"), ma il tempo stringe. Intervistato dalla CNBC, Adams ha implorato i newyorchesi e "tutti gli americani" affinché studino attentamente le due foto diffuse dalla polizia che ritraggono il killer a volto scoperto, una in particolare in cui sorride sornione alla receptionist dell’ostello che gli chiedeva di togliersi la maschera: "Se lo trovano familiare, contattino le autorità".