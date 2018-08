Venezia, 24 agosto 2018 - Una ragazza di 15 anni residente in Friuli-Venezia Giulia sarebbe stata violentata la notte di mercoledì 22 agosto scorso mentre era in vacanza a Jesolo (Venezia). Come riferiscono i giornali locali, la giovane di colore aveva avuto il permesso di allontanarsi dai familiari per passare una serata con gli amici. Secondo le prime ricostruzioni la ragazza si trovava probabilmente in un locale della 'movida' veneta quando è stata avvicinata da un aggressore, un giovane straniero che l'avrebbe convinta a seguirlo in spiaggia. Secondo altre ricostruzioni non è chiaro se la ragazza fosse in un locale o già in spiaggia. Gli amici della ragazza, preoccupati per la sua assenza, avrebbero iniziato a cercarla e dopo aver sentito urla e grida provenire dalla spiaggia, sarebbero immediatamente accorsi in suo aiuto.

In seguito all'intervento della polizia e dei sanitari del 118 la giovane sarebbe stata portata all'ospedale di San Donà di Piave (Venezia), dove sarebbe stata confermata la violenza. Ancora molti sono gli aspetti da chiarire e sulla vicenda sta indagando il commissariato locale e la squadra mobile di Venezia mentre la Procura dei Minori ha aperto un fascicolo in base alla denuncia dei familiari della giovane. Indagini a tutto campo per identificare il violentatore.