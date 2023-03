Intelligenza artificiale Stop ai test per sei mesi "Moratoria necessaria come per la clonazione"

di Matteo Massi Sei mesi di moratoria per l’intelligenza artificiale. Stupisce (fino a un certo punto) che a richiederla, dopo l’uscita di Gpt-4, siano stati molti protagonisti delle diverse stagioni della Silicon Valley: da Steve Wozniak, che con Steve Jobs s’inventò in garage il primo computer dell’Apple, a Elon Musk. Nello Cristianini è professore d’Intelligenza Artificiale all’università di Bath, nel Regno Unito, e ha appena scritto un libro “La scorciatoia“ (il Mulino editore). Sottotitolo: come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano. Professore, l’intelligenza artificiale ci sta sfuggendo di mano? "Abbiamo creato delle macchine intelligenti, addestrandole con algoritmi statistici e quantità di dati che sono enormi e in continua crescita. C’è in corso una competizione per creare delle macchine sempre più grandi e sta accelerando". Proviamo a spiegare che cosa c’è dietro a Gpt-4, l’ultima frontiera dell’intelligenza artificiale. "Gpt-4 è uscito poche settimane fa e per realizzarlo è stato addestrato un algoritmo che si chiama “Transformer”, che impara una quantità impressionante di dati da tutto quello che si trova sul Web. Open AI, il creatore di questo software, lo ha messo gratis su Internet, consentendoci di giocare con esso, e di sperimentare l’illusione che questo abbia una forma di intelligenza quasi umana… ". Ma...