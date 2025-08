Esodo estivo, bollino nero su strade e autostrade: i giorni che dovresti evitare

Roma, 1 agosto 2025 – Con il primo weekend di agosto entra nel vivo l’esodo estivo. Bollino nero domani sull'intera rete stradale e autostradale Anas, quando sono previsti spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di Stato. Oltre 13 milioni e 155mila veicoli si metteranno in viaggio verso le destinazioni scelte.

Traffico sull'A1 per il primo weekend di esodo estivo (archivio)

I giorni da bollino rosso

Oggi pomeriggio, venerdì 1 e domenica 3 agosto è previsto invece bollino rosso. In particolare nella serata di domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve. Per decongestionare le principali arterie Anas ha deciso di chiudere o sospendere fino all'8 settembre 1.348 cantieri, circa l'81% di quelli attivi (1.672). Per agevolare i flussi di traffico già dal 1° luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili pari a circa 680 km di strada.

Per migliorare la circolazione sulle strade, il divieto di transito per i veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 1 agosto, dalle 16 alle 22, domani, sabato 2 agosto, dalle 8 alle 22 e domenica 3 agosto dalle 7 alle 22.

A Roma 25mila giovani per il Giubileo

In vista dell'incremento del traffico verso Roma in occasione del Giubileo dei Giovani 2025, Anas ha intensificato i servizi di sorveglianza e pronto intervento sulle tratte stradali e autostradali di competenza interessate dall'evento. Nei giorni 1, 2 e 3 agosto la società potenzierà i presìdi operativi lungo le autostrade del Grande Raccordo Anulare e della A91 ‘Roma-Fiumicino’, in corrispondenza della Fiera di Roma, dove sono alloggiati circa 25mila giovani, e delle diramazioni verso le aree di sosta degli autobus identificate dal comune di Roma all'interno dell'area urbana. I pannelli a messaggio variabile del Gra saranno aggiornati con le indicazioni per facilitare il percorso degli autobus.

Traffico sulle strade delle vacanze

L’aumento del traffico riguarderà i principali itinerari turistici da nord a sud: la A2 ‘autostrada del Mediterraneo’ che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la statale 131 Carlo Felice in Sardegna; nel Lazio la statale 148 Pontina e la statale 7 Appia; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i raccordi autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la statale 45 di Val Trebbia in Liguria, la statale 26 della Valle D'Aosta e la statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 di Alemagna in Veneto.